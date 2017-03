Wellendingen Ein Wilfling gerne in Wilflingen

Nach diesem ersten Besuch in Wilflingen folgten weitere – und nebenher wurde geforscht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Familie und diesem Ort gibt. Mit dem ehemaligen Vorsitzenden des Musikvereins, Dieter Giesser, wurde zudem das eine oder andere Schnäpsle und Bier getrunken.

Mitglied des Musikvereins

Wer den umtriebigen und sehr überzeugenden Dieter Giesser kennt, kann nachvollziehen, warum Werner Wilf­ling fernab der Heimat schnell Mitglied des Musikvereins wurde. Der Kontakt ist über all die Jahre hinweg erhalten geblieben. Bei den Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum des Musikvereins im Jahre 2006 war Werner Wilfling natürlich ebenfalls dabei.

Zwischenzeitlich gibt es sogar Besuche mit den beiden Enkelkindern und Schwiegersohn zusammen im hohenzollerischen Wilflingen.

Denn es gibt noch andere Wilflingen, Wülflingen und Wilfling in Deutschland, der Schweiz und Österreich, die meistens auf alemannische Stammesführer namens Wulfilo zurückzuführen sind. Erstaunlicherweise gibt es den Nachnamen Wilfling in ­Österreich öfter als in Deutschland.

Herzlicher Empfang

Wenn Werner Wilfling sich auf das Wilflingen unterhalb des Lembergs bei seinen Reisen beschränkt, dann dürfte dies wohl einen Hauptgrund haben. Er wurde in einem Ort, vier Autostunden von Zuhause entfernt, herzlich aufgenommen, und es haben sich tiefe Freundschaften entwickelt. Da spielt es auch keine Rolle mehr woher der Name Wilf­ling wirklich seinen Ursprung hat.