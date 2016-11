Wellendingen Ein Sonntag mit Sandy

Wellendingen. Der traditionelle Seniorennachmittag der Gemeinde Wellendingen beginnt am Sonntag, 4. Dezember, um 14 Uhr in der Neuwies-Festhalle Wellendingen. Alle Bürger beider Ortsteile, älter als 65 Jahre, kommen dabei in den Genuss, die Sängerin Sandy Rose zu hören.