Wellendingen Ein "sehr guter" Vorschlag

Bürgermeister Albrecht, der keinen Nein hört, als er wissen will, ob alle Ortschaftsräte den Fragenkatalog der "Bürgerliste" gesehen haben, ist sich lediglich nicht sicher, ob die "Bürgerliste" bereits am heutigen Abend im Wellendinger Gemeinderat den Feuerwehrausschuss gründen will. Oder erst im November. Auf jeden Fall begrüßt er es, dass Martin Hermle, der bei der Planung und dem Bau des großen Feuerwehrgerätehauses in Wellendingen dabei war, seine Bereitschaft erklärt hat, mitzumachen.

Für den Schultes ist es wichtig, dass die "Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Wilflingen", so ist der Tagesordnungspunkt überschrieben, sachlich diskutiert werde. "Emotionen haben hier nichts verloren." Er erinnert auch daran, dass die Feuerwehr kein normaler Verein sei. Sie müsse vielmehr die Sicherheit aller Bürger gewährleisten.

Das Pikante: Vor zwei Monaten ist dem Gemeinderat die Enge des Wilflinger Feuerwehrhauses hautnah gezeigt worden. Als Lösung wurde ein Ausbau angeregt. Und vor sieben Jahren ist das Wellendinger Feuerwehrgerätehaus eingeweiht worden – mit Platz für die Wilflinger Abteilung.