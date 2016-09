Wellendingen Das Wort Hockete ganz genau genommen

Bereits um 10 Uhr am Sonntag lud nach dem Kirchgang der Frühschoppen zum Verweilen ein, vermutlich nur teilweise mit dem identischen Publikum wie in der Nacht davor. Hausmusikant "Manne" war nicht zum ersten Male in Wilflingen und begleitete mit den richtigen Tönen die er­sten Sonntagsgäste und späteren Besucher.

Ab 11.30 wurde leckeres Essen angeboten; dazu ließen sich die Wilflinger nicht zweimal bitten. Jägerbraten und Schnitzel mit riesigen Portionen Spätzle und Salat warteten auf die Gäste. Gleichzeitig stieg der Stress der Feuerwehrhelfer in der Küche, am Bierausschank und bei den Bedienern an den Tischen. Dass es wie zu Hause schmeckte, war selbstverständlich, man versteht es zu kochen.

Weitere Kalorienverlockungen waren Kaffee und Kuchen oder zum Vesper hausgemachter Wurstsalat. Zelt und Vorplatz des Feuerwehrhauses waren über Stunden hinweg proppenvoll. Man wähnte sich fast im südlichen Italien oder Spanien – alle Menschen auf der Straße bei gutem Essen und Trinken und angenehmer Unterhaltung. Je nach Belieben unter einem Sonnenschirm im Schatten oder in der heißen Sonne, es ließ sich bestens aushalten.

Derweil hatten viele Kinder ihren Spaß beim großen Feuerwehrauto, da gibt es auch keinen erkennbaren Unterschied zwischen Mädchen und Jungs. Mit dem kleineren Mannschaftsfahrzeug genoss der Feuerwehrnachwuchs bei Rundfahrten über das Land den Tag.

Stress hatten an diesen beiden Tagen nur die fleißigen Helfer von der Wehr, die im Dauereinsatz waren und dieser so manchen ernsten Einsatz in den Schatten stellte. So wie Kollege Tobias, der am Samstag beim Kinderferienprogramm im Einsatz war, am Sonntag beim Fest und kurz vor 15 Uhr zum Fußball eilte, um dort linker Verteidiger zu spielen. Doch so ging es vielen Helfern an diesem Wochenende, und dennoch hat es viel Spaß gemacht und zum perfekten Gelingen beigetragen.