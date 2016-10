Wellendingen Damit das Herz aller aufgeht

Seit 13 Jahren erfreut in Wilf­lingen ein Erntedankbild die Besucher der Kirche St. Gallus. Dieses Jahr das letzte Mal. Die Familie Heiko Leibold hört auf, da die Arbeiten sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn kein Nachfolger gefunden wird, endet die schöne Tradition des Erntedankbilds in St. Gallus.

Für das farbenfrohe Bild haben sich Brunhilde, Isabell und Heiko Leibold das Thema "Darstellung Jesu im Tempel" ausgesucht. Kunst aus vergänglichem Material: Getreide, Körner, Blumen – natürlich gewachsenes Material also, das in den Erntedank eingeschlossen ist.

Seit Juli wurde das Kunstwerk auf eine Holzplatte gestreut und farblich abgestimmt, denn die Vorlage ist schwarz-weiß. In etwa 60 Arbeitsstunden ist das Bild soweit fertig, damit es einige Tage vor dem Erntedankfest in die Kirche transportiert werden kann. Die Vollendung des Erntedankbildes geschieht schließlich im Gotteshaus.