Wellendingen (rd). Der Musikverein blies den Narren beim Kinderumzug in Wellendingen am Sonntagnachmittag den Marsch. Angeführt vom stellvertretenden Zunftmeister Gerd Angst als Clown gaben sich viele Hexen, Cowboys und Indianer sowie andere Phantasiegestalten ein Stelldichein und folgten dem Narrenrat in die Neuwieshalle, in der den ganzen Nachmittag lang die Kinderfasnet gefeiert wurde.