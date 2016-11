Wellendingen Bewusstsein vertieft

Für Thomas Albrecht hat dieser Abend, an dem in drei Arbeitsgruppen die Themenfelder noch vertieft wurden, vor allem das Bewusstsein geschärft, dass "wir alle auf einer Erde wohnen und es nicht immer so weitergehen" könne. Jeder könne einen Beitrag zu Klimaschutz und Energiewende beitragen. Er, Al­brecht, wolle demnächst einen weiteren Versuch starten, Nahwärmeversorgung in Wellendingen zu etablieren.

Das künftige Baugebiet "Unter Elben" mit bis zu 100 Einfamilienhäusern sowie Rathaus, Kinderzentrum, Schule und Hallen böten sich 2018 an. In Sachen nachhaltige Mobilität sieht es dagegen auf dem Land schlechter als in einer Großstadt, Standort von KEA, aus. Mit der U-Bahn auf die Saline nach Rottweil sei, so Albrecht, derzeit spannend, und mit dem Fahrrad nach Wehingen anstrengend.