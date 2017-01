Wellendingen. In der Wilflinger Straße in Wellendingen haben sich am Freitag gegen 5.40 Uhr zwei Autos, gesteuert von einem 26-Jährigen und einer 46-Jährigen, im Gegenverkehr gestreift. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben etwa 5000 Euro. Verletzt worden sei niemand.