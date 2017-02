Frittlingen. Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag gegen 8.10 Uhr ein in der Frittlinger Weiherstraße bei der dortigen Bäckerei abgestelltes Auto mutwillig beschädigt. Der Unbekannte ramponierte bei kurzer Abwesenheit der Besitzerin den Heckscheibenwischer des Peugeot und verursachte mehrere 100 Euro Schaden. Die Polizei in Wehingen, Telefon 07426/91 36 60, bittet um Hinweise zum Geschehen.