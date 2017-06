Der 100er-Club des SC Wellendingen feierte im Bürgerhaus seine Auflösung. Nach 13 Jahren hat der SCW seine Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 220 000 Euro, die durch den Bau neuer Umkleidekabinen und des Geschäftszimmers mit Besprechungsraum entstanden sind, abbezahlt. Maßgeblich mit einem Anteil von fast 25 Prozent war der 100er-Club am Abbau der Schulden beteiligt, wie Vorsitzender Martin Häsler in seiner Dankesrede ausführte. Vom Ehrenvorsitzenden Wolfgang Minder ins Leben gerufen, hatte der Club zu Beginn fast 50 Mitglieder, dessen Zahl im Laufe der Jahre auf aktuell 34 Mitglieder zurückging. Mit einem Dankeschön-Fest bei Grillbuffet und kühlen Getränken wurde dieser fast weltmeisterliche Club aus seiner Verantwortung herausgelöst.