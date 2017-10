Wellendingen Alles andere als eine Bettenburg

Dies sei insbesondere Stefan Schöbel und seinem Pflegeteam zu verdanken, lobte Bürgermeister Thomas Albrecht. Im Dezember 2010 sei der ursprüngliche Grundstein gelegt worden. Damals habe man noch Hoffnung und Zuversicht gebraucht, denn es sei nicht klar gewesen, ob die Plätze überhaupt belegt werden könnten. Nun habe man schon einen Anbau erstellen müssen – und der sei schon voll belegt. Man habe einen optimalen Standort in der Mitte der Gemeinde finden können. So können die pflegebedürftigen Menschen am Leben teilhaben.

Dies zeige auch, dass Menschen aus dem Umland das Pflegehaus und seine familiäre Arbeit schätzen. Es sei eben keine Bettenburg, in der die Menschen nur eine Nummer seien.

Albrecht dankte bei der Einweihung der Bürgerschaft und den Gemeinderäten für ihre Weitsicht.

In den 13 neu geschaffenen Pflegeplätzen sind im ersten Stock auch drei davon Teil eines neuen Palliativ-Konzeptes. Hier geht es besonders geräumig zu, denn die Menschen sollen hier in Ruhe sterben können, so Schöbel. Schwierig sei, dass es für solche Konzepte ein Gesetz, aber keine genauen Definitionen gebe. Doch werden hier die Menschen bestmöglich betreut und die Entwicklung des Pflegeheims zeige, dass der Bedarf noch steige.

Pfarrer Varghese Plackal segnete die neuen Räumlichkeiten im Anbau.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen sorgten der Musikverein Wellendingen, der Kirchenchor Wilflingen, der Männerchor Irslingen sowie Tommy Weigold und das "Mariele von dr Alb" für das musikalische Programm des Nachmittages.