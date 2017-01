Pfarrer Varghese Plackal sandte in der katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich in Wellendingen 29 Sternsinger in die Häuser aus. Die Sternsinger, die mit dem Leitwort "Segen bringen und Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit" bei klirrender Kälte unterwegs waren, brachten an den Häusern der Gemeinde den Segen "20*C+M+B*17" an und sammelten dabei 3185,97 Euro Spenden für bedürftige Kinder. Foto: Hermann