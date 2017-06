Wellendingen 24 Wohneinheiten für Wilflingen

Der Architekt des Bauherrn stellt das Vorhaben im Wellendinger Gemeinderat vor und erntet sehr wohlwollende Kritiken. Gleiches gilt für den Wilflinger Ortschaftsrat.

Es ist an eine versetzte Anordnung der Gebäude gedacht, an Tiefgaragen und an Grünflächen zwischen den Häusern. Die Wohnungen sollen unterschiedlich groß sein, von 65 bis 120 Quadratmetern ist die Rede. Hingewiesen wird von Ratsmitgliedern auf Stellplätze, die nicht zu wenig sein sollten. Ein Stimmungsbild im Gemeinderat ergibt, dass die Variante mit einem Flachdach (statt Satteldach) vorgezogen wird (acht zu vier, bei vier Enthaltungen).

Mit diesem Rückenwind versehen, will der Bauherr zeitnah mit dem Betrieb sprechen, der das Firmengebäude angemietet hat. Diesen Betrieb in der Gemeinde zu behalten, regt Tobias Schlenker an. Sollte alles planmäßig verlaufen, könnte sich der Architekt vorstellen, 2018 mit dem Rohbau der Mehrfamilien-Wohnhäuser zu starten.