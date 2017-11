Wellendingen (apf). Bewährte Aktionen plant der Wellendinger Jugendgemeinderat bis Mai: ein Fifa-Turnier am Donnerstag, 28. Dezember, 13 Uhr, im Jugendhaus (ab zwölf Jahre), ein Filmabend am Freitag, 23. März, 18 Uhr (ab zwölf oder 14 Jahre), und das Maibaumstellen am Montag, 30. April, mit Fest in den Mai. Die nächste Sitzung des Gremiums ist für Freitag, 23. Fe­bruar, 17 Uhr, vorgesehen.