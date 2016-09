Wellendingen. Zu einem Auffahrunfall kam es laut Polizeiangaben am Montagnachmittag auf der Landesstraße 434 kurz nach Wellendingen. Ein 28 Jahre alte Fahrer wollte nach links in einen Feldweg abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihm fuhr ein 20-Jähriger Fahrer, der das Ansinnen seines Vordermannes zu spät erkannte und ungebremst auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 7500 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.