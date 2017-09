Die Weilener Senioren sind in den Schwarzwald und an den Rhein gefahren. Am Ausflug nahmen 32 Personen teil. Pia Seeburger und Bürgermeister Gerhard Reiner waren für die Organisation zuständig. Die Fahrt ging zunächst nach St. Peter im Schwarzwald. Dort wurde das ehemalige Benediktinerkloster besichtigt, bevor die Fahrt weiter nach Breisach ging. Auf einem Schiff erlebten die Teilnehmer, wie eine Schleuse funktioniert. Dabei wurde das Schiff im Rhein-Seitenkanal auf französischer Seite um mehr als sieben Meter gehoben. Danach ging es zur Sektkellerei Geldermann in Breisach. Letzte Station war der Gasthof Kranz in Hüfingen-Behla. Foto: Koch