Weilen unter den Rinnen Glasfaserkabel bis in die Ortsmitte

Weilen u. d. R. Wie Bürgermeister Gerhard Reiner in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch darlegte, verlege die Telekom vom Radweg nach Schömberg eine Glasfaserleitung bis zum Schaltkasten an der Bühlstraße.

Von dort verlaufe die Leitung dann weiter über die Schömberger Straße und Angelstraße bis zum Alten Rathaus. Reiner: "Damit werden diese Schaltkästen mit Glasfaser versorgt. Der Anschluss der einzelnen Gebäude ist von der Telekom nicht vorgesehen."

Die Gemeinden im Zollernalbkreis würden jedoch einen weitergehenden Glasfaserausbau anstreben. So habe sich auch der Weilener Gemeinderat dafür entschieden, zunächst den Backbone-Ausbau voranzutreiben.