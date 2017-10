Weilen unter den Rinnen Besucherandrang erfordert Nachstuhlung

Am Samstag erwartete die Gäste zunächst ein schwäbisch-bayerischer Abend. Der Andrang war so groß, dass nachgestuhlt werden musste. Für alle, die Trachten trugen, gab es ein Getränk. Im Verlauf des Abends traten Tobias Kirschbaum, Mario Scheible und Dominik Leu zum Maßkrugstemmen an. Es siegte Tobias Kirschbaum von der Stadtkapelle Schömberg.

Der Musikverein Zimmern u. d. B. spielte danach für die Gäste auf. Es folgten die Stadtkapelle Schömberg und der Musikverein Egesheim. Begrüßt wurden die vielen Besucher vom Vorsitzenden Max Hummel, und Jenifer Roming trug noch ein Herbstgedicht vor.

Am Sonntag spielte der Musikverein Obernheim zum Frühschoppen auf. Nachmittags übernahmen die Jugendkapelle, die Blockflötengruppe und die kleine Besetzung des Musikvereins Weilen die musikalische Umrahmung.