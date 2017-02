Weilen u.d.R. - Klein, aber fein ist die Dorffasnet in Weilen unter den Rinnen. Mit dem Umzug am Rosenmontag stand dort der Höhepunkt der närrischen Tage an. Hummel, Gardemädchen, Narrenräte und Musiker zogen durch den Ort, begleitet von einigen freien Laufgruppen. Auf dem Dorfplatz wurde gemeinsam die Polonaise getanzt.Weilen u.d.R. - Klein, aber fein ist die Dorffasnet in Weilen unter den Rinnen. Mit dem Umzug am Rosenmontag stand dort der Höhepunkt der närrischen Tage an. Hummel, Gardemädchen, Narrenräte und Musiker zogen durch den Ort, begleitet von einigen freien Laufgruppen. Auf dem Dorfplatz wurde gemeinsam die Polonaise getanzt.Weilen u.d.R. - Klein, aber fein ist die Dorffasnet in Weilen unter den Rinnen. Mit dem Umzug am Rosenmontag stand dort der Höhepunkt der närrischen Tage an. Hummel, Gardemädchen, Narrenräte und Musiker zogen durch den Ort, begleitet von einigen freien Laufgruppen. Auf dem Dorfplatz wurde gemeinsam die Polonaise getanzt.Weilen u.d.R. - Klein, aber fein ist die Dorffasnet in Weilen unter den Rinnen. Mit dem Umzug am Rosenmontag stand dort der Höhepunkt der närrischen Tage an. Hummel, Gardemädchen, Narrenräte und Musiker zogen durch den Ort, begleitet von einigen freien Laufgruppen. Auf dem Dorfplatz wurde gemeinsam die Polonaise getanzt.