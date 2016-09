Weil am Rhein Zöllner entdecken Heroin im Millionenwert

Weil am Rhein - Bei einer Routinekontrolle an einem deutsch-schweizerischen Grenzübergang sind dem Zoll zwei mit Drogen präparierte Lastwagen ins Netz gegangen. In den Achsen der beiden aus der Türkei kommenden Fahrzeuge waren 24,6 Kilogramm Heroin versteckt, teilten Zollfahnder und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) mit.