Waldachtal Zwei Syrer geben jetzt Deutschkurse

Waldachtal. Bürgermeisterin Annick Grassi, Pfarrer Anton Romer, Pfarrer Markus Arnold und die Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Manuela Günthner, ließen am vergangenen Mittwochabend die vergangenen zwei Jahre der Integrationsarbeit Revue passieren. Der Einladung zum gemeinsamen Austausch im Pfarrhaus in Salzstetten folgten viele der ehrenamtlichen Helfer. Vor zwei Jahren nahm Grassi erstmals die Bevölkerung mit ins Boot, woraufhin durch eine Initiative der katholischen und evangelischen Kirche – der Freundeskreis Asyl – entstand. Mehr als 100 interessierte Bürger beteiligten sich damals an der Erarbeitung eines Integrationskonzeptes. In vier Gruppen wurden Angebote erarbeitet, die unter anderem Deutschkurse, Freizeitgestaltung oder einen Kleiderbasar beinhalteten. Rund 190 Flüchtlinge waren derzeitig in der Gemeinde untergebracht. Im Sommer 2016 zeichneten sich erste Veränderungen ab. Pakistanische Flüchtlinge, die bis dahin im Pfarrhaus in Salzstetten untergebracht waren, zogen im Tannenweg (Salzstetten) ein. Einige Gambier und Eritreer fanden eine Arbeitsstelle und bezogen eigene Wohnungen.

Die Gemeinde und die ehrenamtlichen Helfer sehen sich heuer mit anderen Problemen konfrontiert als damals. Vor allem der Wunsch nach einer eigenen Wohnung stehe laut der Aussage einer Betreuerin weit oben auf der Liste der Asylbewerber. Größtes Hindernis hierbei: Die knapp 100 Personen warten immer noch auf die Anerkennung des Asyl- oder Flüchtlingsstatus. Ferner machte sich bei den Betreuern der Eindruck breit, dass viele der Flüchtlinge nach ihrer Ankunft hingehalten wurden. "Warum hat man denen nicht gleich gesagt, dass die nicht bleiben dürfen", wunderte sich eine ehrenamtliche Helferin. Stattdessen erhielten einige der Betroffenen zunächst die "Duldung", die nach der Definition des deutschen Aufenthaltsrechts eine "vorübergehende" Aussetzung der Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern bedeutet. Dieser Status verbietet den Ausländern, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Ausnahmen liegen im Ermessensspielraum der Ausländerbehörde. "Das heißt, ich bin zum rumgammeln verdammt", kommentierte Grassi aus der Sicht eines Flüchtlings. Den Kommunen sind hierbei scheinbar die Hände gebunden. "Da muss sich etwas auf der höheren Ebene tun", verdeutlichte die Bürgermeisterin.

Betreuer sind enttäuscht