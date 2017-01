Waldachtal "Zuhause im Glück" macht wirklich glücklich

Die wichtigste Frage natürlich: Macht das "Zuhause im Glück" wirklich glücklich? Definitiv, sagt Mutter Sandra Geiger gestern: "Die haben uns das Haus behindertengerecht umgebaut, das macht uns sehr glücklich!"

Denn: Das Team von "Zuhause im Glück" wurde durch die Pflegerin, die Kinderkrankenschwester Karin Mager aus Rottweil, gerufen: Yves Geiger liegt im Wachkoma. Er braucht einen Garten, deshalb sind die Geigers umgezogen. Doch im neuen Haus ist es schwierig, Yves und seinen Rollstuhl zu bewegen. Klar, dass Eva Brenner und John Kosmalla dann mit dem Handwerkerteam geholfen haben.

Und so kurz vor der Sendung, die auch noch die 200. ist, kommen natürlich Erinnerungen hoch. Beispielsweise bei Eva Brenner, Frontfrau der RTL 2-Sendung. Sie sagt dem Schwarzwälder Boten: "Wir haben uns sehr wohl gefühlt in Waldachtal. Das Hotel war direkt an der Baustelle – die Unterkunft und die Verpflegung waren toll. Besonders der Zuspruch aus der Region während der Bauarbeiten und auch bei der Rückkehr der Familie hat uns sehr motiviert."