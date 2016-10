Waldachtal "Zuhause im Glück": Handwerker rücken an

In der Tat: Kinderkrankenschwester Karin Mager aus Rottweil hatte das "Zuhause im Glück"-Team um Hilfe gebeten. Seit drei Jahren pflegt sie Yves Geiger. Der Junge (7) wurde mit einem Wasserkopf geboren und liegt inzwischen im Wachkoma. Mager: "Nach dem Bezug stellte Familie Geiger immer mehr Baumängel fest. Nicht alle Räumlichkeiten können genutzt werden. Teilweise gibt es Schimmel. Dabei ist der große Garten wie eine Therapie für Yves."

Der Umbau des Hauses. Innenarchitektin Eva Brenner und Architekt John Kosmalla planen "große Überraschungen" für die Familie Geiger, wie sie am Rande dem Schwarzwälder Boten verraten.

Und damit diese "großen Überraschungen" auch klappen, braucht es Sponsoren. Mit dabei ist Thomas Müller aus Dornstetten. Der Bauunternehmer: "Wir sind hier, um die Außenanlagen zu optimieren. Klar, dass wir für Familie Geiger mit ihrem schweren Schicksal unser Bestes geben werden."

Ohne Sponsoren würden die Geigers kein "Zuhause im Glück" bekommen

Und "Zuhause im Glück"-Bauleiter Wolfgang Hesemann ist heilfroh, dass auch ein alter Bekannter wieder mit dabei ist: Thorsten Schilling, Chef des Hela-Baumarkts in Horb. Er hatte das Bauteam schon im Juni 2015 beim Umbau in Horb für Familie Weiss unterstützt.

Hesemann: "Schön, dass mit Thorsten ein alter Bekannter mit an Bord ist. Damit ist es deutlich entspannter, wenn man weiß, wie es in der ganzen Hektik mit dem anderen funktioniert. Das hilft uns enorm."

Ein dickes Lob. Schilling: "Das war für uns keine Frage, als die Anfrage von ›Zuhause im Glück‹ kam. Wenn wir dazu beitragen können, solch ein Schicksal wie das der Familie Geiger zu verbessern, helfen wir natürlich."

Er verrät noch: Weil die Verbindung zu Wolfgang beim letzten Mal in Horb so gut war, hat er schon den ersten Lkw für die Baustelle beladen. Schilling: "Wolfgang hat sich gleich gemeldet, als er die ersten Materialaufträge für mich hatte."

Dann kommt Eva Brenner aus dem Haus. Spricht gleich den Hela-Chef an: "Was haben Sie für Bodenbeläge im Baumarkt?" Sieht so aus, als ob Hela dank "Zuhause im Glück" in den nächsten Tage wohl wenig Ruhe hat. Schilling: "Wenn man sieht, was das Handwerkerteam in einer Woche leistet, dann heißt es auch für uns – fix sein."

Eins ist jedenfalls klar: Ohne Sponsoren wie beispielsweise Thorsten Schilling und Thomas Müller würden die Geigers bestimmt kein "Zuhause im Glück" bekommen.