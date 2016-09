Waldachtal Zeitlebens war sie der Zeitungswelt verbunden

Die Zeitungswelt hat Ruth Wein zeitlebens nicht losgelassen. Da war zum einen die eigene journalistische Ader. Sie widmete sich sachkundig und stilsicher sowohl Themen der Zeit als auch Beiträgen zur Heimatgeschichte. Zum anderen hatte Ruth Wein ein waches Auge für die Entwicklungen im Zeitungsgeschäft. Als Mitgesellschafterin des Schwarzwälder Boten nahm sie engagiert und entschlossen Anteil an Entwicklung und Erfolg der Oberndorfer Mediengruppe. So setzte sie sich bei den Gesellschafterversammlungen des Schwarzwälder Boten für die Zukunft unserer Zeitung und ihrer Mitarbeiter ein. Die regionale Tageszeitung war für Ruth Wein ein unverzichtbares Element von Meinungsbildung und gesellschaftlichem Austausch.

Am 8. September 1933 kam Ruth Wein in Oberndorf als Kind von Ilse Elben geborene Wolf und Wilhelm Elben zur Welt. Die Familie gehört zur Nachkommenschaft von Wilhelm Brandecker, dem Gründer des Schwarzwälder Boten. Aufgewachsen ist Ruth Wein in Oberndorf mit drei älteren Brüdern Rolf, Georg und Fritz. Nicht weit von ihrem Wohnort besuchte sie die Schule, später legte sie in Rottweil das Abitur ab. Nach der Schule spielte die Zeitungsarbeit, die sie schon durch die berufliche Tätigkeit ihrer Eltern in die Wiege gelegt bekommen hatte, die entscheidende Rolle in ihrem beruflichen Leben. Zu Beginn ihrer journalistischen Karriere absolvierte Wein ein Volontariat bei einer Zeitung an der Ostsee. Anschließend führte sie ihr Weg zu einer Zeitung in Baden-Württemberg.

An diese ersten Zeitungsjahre anschließend nahm sie ein Studium in Geschichte und Französisch an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen auf. Ihr Studium bereicherte sie mit einem Auslandsaufenthalt im französischen Grenoble und mit Semestern in Kiel. Nach ihrer Dissertation mit dem Thema "Das Patriziat der Reichsstadt Rottweil" kehrte Wein nach Rottweil zurück.