Waldachtal Zehn Angler feiern ihr Jubiläum

Waldachtal-Salzstetten. Der Brühlbachsee ist nicht nur der idealste Ort für ein solches Fest – es ist auch einer der idyllischsten im Waldachtal. Inzwischen wurde der Damm rund um den See vom Bauhof Waldachtal gründlich saniert und mit viel Einsatz und Liebe zum Detail neu gestaltet. In ein paar Wochen wird das junge Gras die letzten, freien Stellen bedecken. Die beiden Vereinsvorstände Martin Wehle und Karl Kaupp freuten sich über den zahlreichen Besuch vieler Bürger und Freunde ihres Vereins. Wenn sich die finanzielle Lage des Vereins auch nicht wesentlich verbessert hat seit dem letzten Jahr, so kämpfen die Brühlbachfischer tapfer weiter und hegen und pflegen ihre Anlage mit viel Herzblut.

See wurde mit Eigenleistung ausgebaggert

Als Urgesteine des Vereins gelten inzwischen Werner Luger und Siegfried Dettling, die als letzte noch lebende Zeitzeugen von der Gründung des Vereins im Jahr 1977 zu berichten wissen. "Den ersten Vorsitz übernahm damals Wilhelm Krauß (der Erste), der gleichzeitig die Jagdpacht in diesem Gebiet besaß", erinnert sich Dettling noch gut. Mit Eigenleistung wurde damals der See Anfang der 80er-Jahre ausgebaggert und als Ausgleich auch noch ein Biotop angelegt. Die beiden rüstigen Senioren und Mitbegründer des Vereins waren auch am Sonntag im Einsatz und unterstützen den Verein weiterhin mit Rat und Tat.