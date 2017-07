Waldachtal Wieder piepst es im Kinderhaus im Himmelreich

Die Vorschüler durften die Eier markieren und setzten sie in den Brutkasten ein. Nun durften die Maxis selbst täglich während des Lüftens die Eier ganz vorsichtig im Brutkasten von Hand drehen, leicht mit Wasser besprühen und die Temperatur kontrollieren. Somit hatten die Maxis von Anfang an eine Beziehung und Verantwortung zu den Eiern und den heranwachsenden Küken im Ei aufbauen können.

Täglich wurde von den Maxis ein Bild von der Embryoentwicklung, vom ersten bis zum 21. Tag ausgeschnitten, aufgeklebt und der jeweilige Bruttag aufgeschrieben.

Die Brutzeit wurde bis zum letzten Tag dokumentiert und fotografiert. Mit einer Schierlampe wurden die Eier an bestimmten Tagen vorsichtig durchleuchtet. So konnte die Entwicklung des Kükens, vor allem bei weißen Eiern, mit eigenen Augen verfolgt werden. Das ganze Kinderhaus einschließlich der Kleinkinder und dem Schulhort waren voller Spannung auf das kommende Ereignis.

Tatsächlich genau am 21. Tag war soweit. Die Küken kündigten sich schon am Vorabend durch zartes piepsen im Ei an und am nächsten Morgen erblickte das erste Küken das Licht der Welt.