Waldachtal Wichtiger Dienst der Altardiener

Pfarrer Anton Romer dankte für den langjährigen Dienst zur Ehre Gottes und für die Gemeinde. Jüngere Minis könnten sich an den beachtlichen Dienstzeiten der älteren ein Beispiel nehmen. Er hoffe darauf, dass diese Vorbilder Schule machen.

Der Gemeindepfarrer bekräftigte den wichtigen Dienst der Altardiener in der Kirchengemeinde. Es freue ihn, wenn die Kinder und Jugendlichen möglichst lange Zeit ihren Dienst tun. An die Geehrten und Verabschiedeten überreichte Pfarrer Romer dann Urkunden und Buchgeschenke. Für ihren weiteren Lebensweg als Christen wünschte er den verabschiedeten Jugendlichen Gottes Segen. Er hoffe, dass sie Impulse aus ihrem gottesdienstlichen Dienst für ihren weiteren Weg mitnehmen. Der Pfarrer zitierte ein Erlebnis des Salzstetter Diakons i.R. Wilhelm Pöndl, zu dem einmal ein alter Mann gesagt habe: "Auf was ich stolz war in meinem Leben, dass ich Ministrant war."

Die Band Saitenweg mit ihrem Leiter Michael Hartmann gestaltete den Jugendgottesdienst mit neugeistlichen Liedern musikalisch mit. Die Gottesdienstbesucher sind immer dankbar, wenn eine Band spielt. Dies wertete auch Pfarrer Anton Romer so. Gemeindereferentin Ellen Schlenker stellte die Bausteine für den Jugendgottesdienst zusammen. Ministranten verliehen durch Texte, meditative Geschichten und Fürbitten der kirchlichen Feier Inhalt. Jugendliche Ministranten bereiteten Getränke und "LKWs" (Leberkäsweckle) vor und jeder war eingeladen, am katholischen Gemeindezentrum noch gemütlich zusammen zu sitzen.