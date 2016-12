Waldachtal "Wer wollten Sie sein, heute Abend?"

Vielleicht wäre jemand am liebsten eins von den Schafen, das nur hinterherlaufe, oder gar ein Leithammel, oder ein Hirte, der im Hintergrund bleibe. Arnold: "Am besten vielleicht sogar ein schwarzes Schaf, eines, das nicht in den Rahmen passt.

Das wird Jesus besonders gerne haben, denn mit denen, die draußen stehen und sich nicht so einreihen lassen, hat er es ja." Da erscheine mitten in der Nacht, mitten in der Dunkelheit des Lebens, mitten in allen Fragen und Sorgen ein Engel, der sage: "Fürchte dich nicht!" Was für ein Zuspruch!

"Welches Mädchen hat nicht die Maria sein wollen? Die Hauptrolle! Das Licht aus der Krippe strahlt in ihren Augen. Maria – Mutter Gottes. Zuerst begreift sie es nicht. Die Hirten erklären ihr in dieser Nacht, was sie davor schon in ihrem Lied gesungen hat: "Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen!" Die stille Nacht, heilige Nacht – sie war in Wirklichkeit nicht so still und friedlich."

Viele reißen sich darum, Engel sein zu dürfen. Arnold: "Was wäre die Weihnachtsgeschichte ohne Engel? Da wäre Jesus geboren wie Millionen anderer Kinder auf der Welt auch. Keiner hätte davon Notiz genommen. Fürchte dich nicht, ich verkündige euch große Freude!" Dieses Wort macht aus dem Kind, was es ist: Einer vom Himmel und von der Erde. Einer vom Himmel für die Erde. Eine schwierige Rolle – vielleicht die wichtigste überhaupt." Und: "Die Menschen sind damals diesem Kind in der Krippe, Jesus Christus, begegnet. Und dieses Kind will auch uns begegnen. Heute. Jesus will uns wieder zusammenbringen mit Gott, damit wir uns wieder beteiligen können an der Geschichte, die Gott mit jedem Einzelnen von uns angefangen hat."

Pfarrer Arnold: "Damals in Bethlehem, da war der Startschuss. Und heute sind wir eingeladen. Was ist Ihre Rolle? Wo stehen Sie in dieser Geschichte? Lasst uns die Botschaft dieses Kindes mit in unsere Häuser nehmen. Lassen Sie uns dieses Kind mit in den Alltag nehmen."