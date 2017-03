Waldachtal Wer hat im Wettbewerb mit neuen Produkten die Nase vorn?

Je eher das Produkt am Markt angeboten werden kann, desto schneller können durch generierte Umsätze und Gewinne Entwicklungs- und Markteinführungskosten amortisiert werden. Gleichzeitig ist eine kürzere "Time-to-Market" ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, wer im Wettbewerb mit neuen und innovativen Produkten die Nase vorn hat. Der geschäftsführende Gesellschafter bei Frank plastic, Christian Holzherr, begrüßte zur Fachtagung rund 40 Gäste aus ganz Deutschland und machte in seiner Einleitung deutlich, wie es in der Technik, aber ganz besonders in der Medizintechnik, darauf ankomme, die verschiedenen Anforderungen an neue und innovative Produkte zu erfüllen und trotzdem schnell zu sein. Ein Teil, eine Baugruppe, ein Produkt bestünde heute aus einem physischen Teil und einem dokumentarischen Teil.

Die Qualität der Zusammenarbeit auf der Strecke der Wertschöpfung bis zum Endkunde sei zeitentscheidend. Diese Erkenntnis habe Frank plastic umgesetzt. Man habe, so Holzherr, deshalb in den vergangenen Jahren nicht nur eine für die Größe des Unternehmens ungewöhnlich starke Entwicklungs- und Projektmanagementabteilung etabliert, sondern auch in den Aufbau von Wissen investiert und könne Kunden nun neben der reinen Produktion ein breites Dienstleistungsspektrum anbieten. Dieses "unterstützende Mitwissen" schätzten mehr und mehr Kunden.

Hendrik Liebau, Leiter Vorserie bei Frank plastic, machte als erster Redner den Auftakt. Er beleuchtete die Anforderungen an Geschwindigkeit aus der inneren Sicht eines Unternehmens und sprach über "Typische Stolpersteine in Projektverläufen". Er skizzierte Lösungswege, die von der Überwindung eines oft zu beobachtenden übertriebenen Optimismus bis zu einer gesunden, ehrlichen Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten reichten. Dies sei die Grundlage für eine gut funktionierende, erfolgreiche Zusammenarbeit.