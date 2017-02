Waldachtal Waldachtaler schwelgen im Gospelfieber

Waldachtal-Tumlingen. Eineinhalb Stunden lang schwelgten die Zuhörer im Gospelfieber. Der Funke sprang schnell über: Zu den eingängigen Songs wie "Oh Happy Day" klatschten sie im Takt rhythmisch mit. Ein Hauch von Kirchenmusik afroamerikanischer Gemeinden lag in der Luft. Gospelsongs sind ja ein musikalisches Gespräch mit Gott.

Das Gastspiel trug die Handschrift von Profi-Chorleiter Patrick Rützel, der die Melodien versiert am Piano begleitete. Wert legte er auf eine unaufdringliche Instrumentalbegleitung: "Der Chor soll als Klangkörper zur Geltung kommen, nicht der Pianist." Dieser Anspruch gehört zu seinem Konzept. Die 13 Tübinger Sängerinnen und Sänger – sonst sind es 23 – packten in Tumlingen auch neue Songs aus. Patrick Rützel und befreundete Kollegen haben eigene Arrangements alter und neuer Gospel-Literatur geschrieben, damit die Tübinger Gospel Connection über eigene Noten verfügt. Ein Fest für die Ohren und neuen Spirit für die Seelen: Herzen erreichten sie in der Christuskirche mit "To My Fathers House" von Edwin Hawkins und der amerikanischen Spirituals "Go Down Moses" oder etwa "Didn’t My Lord Deliver Daniel". Mit beeindruckender Performance erklangen traditionelle Songs aus Gospel, Spirituals, Soul, Blues und der Popmusik. Als Solisten glänzten Laura Hansen, Annette Kies, Erika Künstner, Cornelia Stöhr, Uwe Vohrer und Till Wiegard. Die effektvollen Wechselgesänge zwischen Solisten und Chor und zwischen Männer- und Frauenstimmen sind das Markenzeichen der Neckarstädter. Hiermit haben sie auch in Waldachtal kokettiert.

Patrick Rützel, Jahrgang 1971, absolvierte ein Studium in den Fächern Künstlerisches Lehramt und Gesang (Stimmfach Bariton) an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe. Er leitet inzwischen mehrere Chöre, neuerdings auch den Chor Chorisma in Eutingen/Gäu. Aber das Tübinger Ensemble ist ihm besonders ans Herz gewachsen: "Das ist mein Baby", erzählte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Den im Jahr 2008 von ihm gegründeten Chor hat er nach seinen Vorstellungen weiterentwickelt.