Waldachtal Waldachtaler pflanzen 52 Hochstämme an

Dass der Erhalt von Streuobstwiesen heimatverbundenen Menschen am Herzen liegt, das wurde spürbar. Beispielsweise kam der aus Tumlingen stammende Bernd Schmelzle, seit 1993 Diakon in der evangelischen Kirchengemeinde Nagold, extra mit seiner Frau Ulrike in die Heimatgemeinde angefahren, um roten Boskoop, Brettacher und Jakob Fischer-Apfelbäume sowie Hedelfinger-Kirschbäume in bereits zuvor ausgehobene Pflanzlöcher zu setzen. Die Grundstücke des 56-jährigen Diakons befinden sich in der oberen Weinhalde unweit seines Elternhauses.

Bernd Schmelzle: "Der Erhalt der elterlichen Streuobstwiesen, der Umwelt und der Tierwelt für nachfolgende Generationen ist mir wichtig. Bei den Altbeständen meines Vaters Christian habe ich schon vor 15 Jahren fünf Bäume nachgepflanzt." Von der Nabu-Aktion in seiner Heimatgemeinde hat er aus unserer Zeitung erfahren. Schmelzle machte schon Baumschneidekurse mit und liebt selbst gemachten Apfelsaft. In Waldachtal sind die regional geeigneten Streuobst-Baumarten wie Roter Boskoop, Jakob Fischer, Brettacher Gewürzapfel (alles Tafeläpfel), Conference Birne, Hedelfinger Kirsche und Hanita Zwetschge jetzt unter die Leute gekommen. Durch diese Aktion ist der Nabu dem Ziel näher gekommen, die in der Gemeinde vorhandenen Streuobstbestände zu verjüngen, arten- und ertragreich zu halten.

Auf dem Aktionsplatz "Im Himmelreich" bewirtete der Nabu Waldachtal seine vielen Gäste mit Kaffee und Kuchen, Butterbrezeln und "Kiebitz"-Apfelsaft als auch Säften und Glühwein. Der Nabu Waldachtal hat mit seiner Streuobstbörse auch eine lokale Initiative zur sinnvollen Verwertung von Obst gestartet.