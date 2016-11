Waldachtal Waldachtal zur schimpffreien Zone erklärt

Waldachtal-Tumlingen. 130 Frauen ließen sich im Gemeindesaal in Tumlingen mit einem Frühstück, Musik und Vortrag verwöhnen. Sehr gelobt wurde das reichhaltige und abwechslungsreiche Büffet, das unter der Regie von Monika Mäder, Susanne Kübler und Katharina Bortas auf den Tisch gezaubert wurde. Die langjährige Leiterin des Frauenfrühstückstreffen, Heidi Kugler, wird bei den zweimaligen Treffen im Jahr durch ein Team von zwölf fleißigen Helfern unterstützt. Silke Bohnet zeigte Deko-Ideen für die Advents- und Weihnachtszeit.

"Die Reizüberflutung nimmt heutzutage immer mehr über Hand", meinte Ingrid Jetter aus Heiligenbronn/Waldachtal. Unüberlegt werfe man anderen oftmals verbal Sachen an den Kopf. Man müsse nicht alles tolerieren. Die 65-jährige Diplom-Sozialpädagogin referierte zum Thema "Schimpfen: Last-Lust-Frust: Erfahrungen mit einem alltäglichen Phänomen". Sie informierte über fünf Basis-Emotionen: Freude, Angst, Ekel, Überraschung und Ärger. Diese seien weltweit in allen Kulturen vorzufinden. In Gruppen arbeiteten die Waldachtaler Frauen am Erlernen von Strategien, wie man Schimpfen vermeiden kann, ohne verbale Gewalt. Worte erzeugen Gefühle – das ist bekannt. Daher ist eine überlegte Reaktion auf solche Angriffe angeraten: Positiv reagieren, auf den Ton achten, Aggressionen vermeiden. Man könne sich hierzu Tricks aneignen wie den Kamerablick, sich körperlich zwicken, sich einen unsichtbaren Samtmantel umhängen, sich auf etwas Beruhigendes einstellen. Jetter: "Man soll nicht immer emotional reagieren. Auch Beten ist eine Hilfe." Beispiele sind: Schimpf-Attacke: "Das ist wieder typisch für dich." Antwort: "Komm, wir lösen das Problem anders." Oder Attacke: "Jetzt reicht es mir." Antwort: "Kann ich dir etwas zeigen." Auf den verbalen Angriff "Wenn du das noch einmal machst" könne man auch mit einer kurzen Pause reagieren, um runterzufahren.

Die Erzieherin und Förderlehrerin für Waldorf-Pädagogik zitierte aus den Sprüchen der Bibel: "Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm." Ihre Hausaufgabe an die Frauen lautete: Eine Woche üben, ohne zu schimpfen. Was ist die Lösung? Jetter: "Man kann Verhalten ändern. Das ist die Grundlage der Verhaltenspsychologie." Man könne Strategien entwickeln, die helfen. Humorvoll zu reagieren sei eine Möglichkeit. Mit einer Umwandlung ins Positive könne man auf Phrasen wie "Das habe ich dir schon 100 Mal gesagt" oder "Wie oft schon habe ich dir das gesagt" antworten. Die Referentin fasste zusammen: "Schimpfen ist eine Last. Aber unter dem Strich bleibt ganz viel Frust für alle Beteiligten."