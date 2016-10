Waldachtal Waldachtal kann sich jetzt Schwerpunktgemeinde nennen

Die Abbruchkosten schätzte der Waldachtaler Architekt Karl-Helmut Röttgen auf rund 104 000 Euro. Eingeplant in das ELR-Programm werden auch die Planungsprozesse des Architekturbüros Gfrörer für die Innenentwicklung. Hier liegt ein Honorarvorschlag in Höhe von 57 228 Euro vor. Ebenfalls in das ELR-Programm aufgenommen werden sollen Wohnumfeld-Maßnahmen auf dem Postberg in Lützenhardt. Förderfähig sei hier der Kostenanteil für den Straßenbau, die Tiefbauingenieur Rainer Autenrieth (GVV Dornstetten) auf einen Betrag von 182 000 Euro schätzte.

Grassi vergaß nicht, ausdrücklich allen beteiligten Bürgern zu danken, die an den Informationsveranstaltungen der Gemeinde zum ELR-Konzept teilgenommen hatten. Immerhin zeigten an den fünf ELR-Veranstaltungen rund 300 Bürger großes Interesse und beteiligten sich mit Wünschen, Anregungen und Vorschlägen aktiv am Programm ihrer Kommune.

Grassi kündigte an, dass die Bauverwaltung auch diese Woche noch Anträge zum ELR-Programm von Privat als auch von Firmen entgegennehmen werde, um diese einreichen zu können.