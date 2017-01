Waldachtal Vor allem jüngere Leute sind hinzugestoßen

Waldachtal-Tumlingen. Vorstandssprecherin Carla Dikkers sagte: "Wir blicken zurück auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 und schauen voraus auf ein sehr spannendes Programmjahr 2017." Vorstandsmitglied Regina Martini teilte mit, dass man den barrierefreien Eingang fertig bauen möchte. Außerdem wolle der Förderverein auf der Westseite der Schenke einen ebenerdigen Freisitz bauen. Sie gab eine Vorschau auf das Jahresprogramm 2017.

Ein Höhepunkt wird das Sommernachtskino am 22. Juli: Der Film "Herzkalt", bei dem auch Waldachtaler Laienschauspieler mitwirken, ist teilweise in Tumlingen gedreht worden. Männer werden noch gesucht für den Tanzkurs mit Hardy Hermann, der am 3. Februar startet. Die Band "Red-Lounge" aus Stuttgart macht am 30. April Partymusik. Der aus Lützenhardt stammende Trompeter Andreas Geiger mit Band gastiert mit einem Jazz Open-Air-Konzert am 1. Juli. Simone Hirth, aufgewachsen in Waldachtal, liest aus ihrem neuen, zweiten Buch am 22. Oktober. Die beliebte Mittagessen-Woche wird vom 6. bis 10. November angeboten. Dirk Brünz organisiert einen Theoriekurs für den Segel-/Motorbootschein. Bei den Sprachkursen sind die Kapazitätsgrenzen erreicht. Neu angeboten werden soll ein Sprachworkshop Spanisch. Zum Jahresende will die Gruppe "Sixpack" um Benjamin Schaber die Schenke erobern. Die Serie Strick & Literatur startet bereits am Donnerstag, 19. Januar, mit Margot Kirschenmann. Beim Disco-Abend mit Markus Rampf am 4. Februar ist Verkleidung erwünscht. Der SWR-Rundfunk möchte eine weitere Reportage vom BürgerTreff aufnehmen, wahrscheinlich von der Mittagessens-Woche.

Vor allem jüngere Mitglieder bis 35 Jahre konnte der auf 170 Mitglieder angewachsene Förderverein gewinnen. "Diese Generation wird in der Schenke immer mehr wahrgenommen", stellte Carla Dikkers heraus. Stabil bleibt der Mitgliederbeitrag bei 15 Euro.