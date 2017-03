Waldachtal Von der Werkstatt in die Chef-Etage

Waldachtal. Die heutigen Chefinnen haben bewusst klein angefangen und ihren Beruf von der Pike auf gelernt. Nach ihren Ausbildungen in anderen Unternehmen – Janine Nestle hat Versicherungskauffrau gelernt, Annkathrin Nestle Groß- und Außenhandelskauffrau – haben sie die Glaserausbildung im väterlichen Betrieb gemacht. "Wir waren Azubis unter Azubis, haben unsere Berufs-Ausbildung zum Fensterbauer an der Berufsschule in Karlsruhe absolviert", sagt Annkathrin Nestle. Die zwei haben Ahnung vom Handwerk und sind 2012 nach der schulischen Weiterbildung zu Betriebswirtinnen als Geschäftsführerinnen eingestiegen. Inhaber und ebenfalls Geschäftsführer ist weiterhin der Vater Jürgen Nestle.

Ein etwas anderer Blick auf die Produkte

Was muss man als Frau mitbringen, wenn man an der Spitze eines Unternehmens stehen will? "Organisationstalent. Man muss strukturiert sein und eine klare Linie verfolgen", sagt Annkathrin Nestle. "Man muss Nein sagen können, auch mal hart sein", fügt ihre Schwester hinzu. Trotz der Härte müsse man einfühlsam bleiben. "Jeder Mitarbeiter hat Probleme und bringt sie mit zur Arbeit", so Annkathrin Nestle. "Frauen haben in diesem Bereich oftmals die besseren Antennen." Die beiden haben fürs Betriebsklima einiges getan: Sie haben kostenloses Obst und Wasser für Mitarbeiter eingeführt, bieten inzwischen warmes Mittagessen an und haben ein schwarzes Brett eingeführt, um die inzwischen 60 Mitarbeiter immer auf dem Laufenden zu halten. Auch auf die Produkte haben sie einen anderen Blick als die männlichen Kollegen. "Wir schauen auch darauf: Wie gut kann man Fenster und Türen öffnen, lüften oder putzen?", sagt Janine Nestle. "Darüber denkt kein Mann nach." Jetzt, wo der demografische Wandel zuschlägt, kann die Wirtschaft nicht mehr auf Frauen verzichten. Auch "Ewiggestrige" seien nun dazu gezwungen, die Leistungsfähigkeit von Frauen wertzuschätzen, finden die beiden. "Es ist ein Fortschritt, dass es nicht mehr dieses spießige Denken gibt, dass die Frau daheim an den Herd gehört", findet Janine Nestle. Sie würde sich freuen, wenn unter den Vertretern, mit denen sie viel zu tun hat, auch mal eine Frau begrüßen könnte. Der Anteil der Frauen in Führungspositionen müsse weiter steigen. Auch in Handwerksbetrieben soll ihrer Meinung nach der Frauenanteil nach oben gehen. "Die Mischung tut allen gut", betont Annkathrin Nestle. "Männer werden hilfsbereiter, Frauen sind bei auftretenden Problemen oder im Personal- oder Kunden-Kontakt einfühlsamer."