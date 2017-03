Waldachtal Volksmusikfans spenden Lagerungshilfen für Kinderklinik

Vor vielen Jahren war ihr Enkel schwer erkrankt: "Da habe ich gesehen, was das für die Kinder und ihre Familien bedeutet." Über den Verein "Dachtel hilft kranken Kindern" kam Lutz 2008 in Kontakt mit der Tübinger Kinderklinik. Seither ruft sie unermüdlich bei Konzerten zu Spenden für die Kinderklinik auf. Die Musiker und Mitglieder der verschiedenen Fanclubs unterstützen sie eifrig. Mittlerweile haben sie schon mehr als 15 000 Euro für die Patienten der Tübinger Kinderklinik und ihre Familien gesammelt.

Am 20. Dezember organisierte Gudrun Lutz in Horb-Dettingen ein Weihnachtskonzert mit dem Südtiroler Tenor Rudy Giovannini. "Es war ein toller Abend und besonders hat mich gefreut, dass der Vorsitzende von Hilfe für kranke Kinder, Thomas Hassel, persönlich angereist war, um die Hilfsprojekte an der Kinderklinik vorzustellen – die Leute spenden wirklich unglaublich gerne dafür", so Gudrun Lutz.

Dadurch konnten jetzt 21 spezielle Lagerungshilfen für die Kinderklinik finanziert werden. Sie kommen auf allen Stationen zum Einsatz und sorgen dafür, dass die Kinder bequem liegen und Druckstellen vermieden werden. "Schon kleine Veränderungen der Kissenposition führen zu einer effektiven Druckentlastung", erklärte Virginie Lehnert bei der Spendenübergabe in der Kinderklinik. Zudem trage die Lagerung mit den neuen Kissen positiv zur körperlichen Eigenwahrnehmung der Kinder bei.