Waldachtal Volksbank verkauft ihr Bankgebäude in Tumlingen

Weil die Raiffeisenbank Waldachtal, eine Zweigniederlassung der Volksbank Nordschwarzwald, am 7. Dezember 2017 die ehemaligen Geschäftsräume der Kreissparkasse in Tumlingen beziehen wird, soll das alte Gebäude neben dem Rat- und Gemeindehaus verkauft werden. Grund für den Umzug: Das alte Gebäude ist für die Besetzung mit zwei Mitarbeitern zu groß.

Die 1957 erbaute Bankfiliale in der Ortsmitte von Tumlingen ist im Jahr 1986 kernsaniert worden. Das Gebäude wird an den Meistbietenden abgegeben. Die Untergrenze liegt bei 205 000 Euro. In wenigen Wochen wird die Zweigniederlassung ihr neues Domizil in der Theodor-Heuss-Straße 15 beziehen. Der ursprünglich anvisierte Umzugstermin am 8. November verschiebt sich auf Dezember, weil die Deutsche Telekom AG das Datenleitungsnetz entgegen ihrer Zusage nicht termingerecht zur Verfügung stellen kann.

Die neuen Geschäftsräume in der Theodor-Heuss-Straße 15 können voraussichtlich erst am Donnerstag, 7. Dezember, eröffnet werden. Auf 120 Quadratmeter bieten die neuen Räumlichkeiten ein Beratungszimmer für Kundengespräche einschließlich eines kleinen Wartebereichs sowie einen Kassenraum. Eine Selbstbedienungszone mit einem Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker runden das Serviceangebot ab. Die Bankkunden sollen auch zukünftig von umfassender Beratung und transparenten Finanzdienstleitungen direkt vor Ort profitieren. Nähe schaffe Vertrauen.