Waldachtal Verstrahlte Aliens und Astronauten

Waldachtal-Cresbach. In der Vereinssporthalle glitzerte und blinkte es an allen Ecken und Enden. Seien es die verschiedenfarbigen Lamettahaare vieler "Marsbewohner", ihre leuchtenden Fühler, Antennen und sonstigen kreativen Kopfbedeckungen und Kleidungsstücke. Grün, Silber und Weiß waren die vorherrschenden Farben des Abends. Ganze Gruppen hatten sich uniform verkleidet. So fielen die wandelnden Goldsterne ebenso auf wie die grünen Marsbewohner oder eine rosa schimmernde galaktische Schweineherde. Die größte Mannschaft stellten Mitglieder der Waldachtaler Feuerwehr, die als Astronauten mit Helm und Sauerstofftank unterwegs waren.

Weltraumfeeling stellte sich auch durch die Saaldeko ein. Am großen Deckennetz prangten unzählige Pappsterne und Dutzende silberner, verschieden großer Konservendosen, die die Milchstraße symbolisierten.

N eben der Bühne hatten Ingo Schumacher und Sylvia Ziefle eine vier Meter hohe silbrig glänzende Rakete aufgebaut. Ersterer hatte ihr noch einige Extras spendiert. So gab es neben der blinkenden Spitze des Fluggeräts auch blinkende Einstellknöpfe und, im Bodenbereich versteckt, eine Nebelmaschine, die, gelegentlich in Betrieb genommen, die Rauchentwicklung bei einem echten Raketenstart simulierte. Einige fast lebensgroße Astronautenpuppen an der Bühnenwand vervollständigten das All-Ambiente.