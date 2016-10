Waldachtal Verlockende Düfte wie aus Omas Küche

Hörschweilers Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle half nicht nur im Backhaus-Team mit, sondern servierte zusammen mit den Backhausladys leckeren Kuchen: "Es freut mich sehr, dass Gäste aus ganz Waldachtal, zum Beispiel aus Salzstetten, zu unserem Kirbefest gekommen sind." Auch Bürgermeisterin Annick Grassi ließ sich die Backwaren-Spezialitäten des Herbstes schmecken. Das Kirbefest hat als einer der Höhepunkte in der 660 Einwohner zählenden Ortschaft eine tolle Resonanz gefunden.

"Wir sind stolz darauf, dass wir auch in heutiger Zeit unser Backhaus im Zusammenwirken mit der Dorfgemeinschaft Hörschweiler betreiben können", strahlte Waltraud Kaminski, geborene Kugler. Die aus Hörschweiler stammende Frontfrau des Gemeinde-Backhauses ist die eigentliche Ideengeberin des Events der Köstlichkeiten. 2011, so erzählte sie, war für den Backhaus-Anhang ein Familientreff angedacht. "Dieser Nachmittag ist dann gleich groß geworden, zu einem richtigen Kirbefest." Und seither ist dieses Fest zu einem Treff für alle Einwohner geworden. Waltraud Kaminski, die leidenschaftlich gern backt, erinnert sich heute noch gern an die Jahre, wo sie als Kind die Brotlaibe zum Backen ins Gemeinde-Backhaus gebracht hat. Zuvor hielt der frühere Ortsvorsteher und heutige Bürgermeister von Loßburg, Christoph Enderle, den Backhaus-Betrieb aufrecht. "Eigentlich hat er mich damals überredet, das Backhaus zu übernehmen."

Waltraud Kaminski, Manuela Beilharz, Gerlinde Bürkle, Erika Burkhardt Gabi Fischer, Elisabeth Enderle, Bettina Müller, Birgit Rothfuß und Helga Schneider bilden das neunköpfige Backhaus-Team. Sie halten die Tradition des Brotbackens wie in alten Zeiten aufrecht. Seit den 1950er Jahren backen Hörschweiler Familien ihr Brot im neuen Elektro-Ofen des Rathauses. Einmal im Monat bieten die Backladys den Einwohnern von Hörschweiler und Waldachtal an, ihre Brotlaibe auszubacken. "Regelmäßig liefern die Leute 60 bis 80 Brote an, darüber hinaus auch Hefezöpfe und Kuchen", bilanziert Kaminski.

Pro Laib Brot wird nur eine kleine Aufwandsentschädigung von 50 Cent verlangt. Die Back-Termine werden immer für ein halbes Jahr festgelegt und veröffentlicht. Der nächste Termin ist am Samstag, 15. Oktober. Vorherige Anmeldungen sind erwünscht an Waltraud Kaminski, Telefon 07443/2337.

Vorschau: Das nächste Event der Dorfgemeinschaft ist der Weihnachtsmarkt am Samstag, 10. Dezember in Hörschweiler.