Waldachtal Vereine bieten Rückhalt für Gemeinde

Der VfB Cresbach plant die im Vereinseigentum stehende Halle zu sanieren, die laut ELR-Antrag der Sportler rund 139 000 Euro beträgt. Noch vor dem Erlass der Förderrichtlinie der Gemeinde beantragte der VfB bei der Gemeinde einen Investitionszuschuss in Höhe von 38 000 Euro. Die neue Förderrichtlinie der Gemeinde sieht jedoch nur noch einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro für Investitionen an die Vereine vor, weshalb die Verwaltung auch dem VfB geraten hat, einen zusätzlichen ELR-Antrag beim Land zu stellen. Aus dem Jahr 1999 gibt es eine Vereinbarung zwischen dem VfB und der Gemeinde, dass 75 Prozent der anfallenden Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten die Gemeinde trägt. Dies ist in Anbetracht der Haushaltslage jedoch nicht mehr möglich, sodass mit dem Verein abgesprochen wurde, dass es in diesem Jahr nur noch maximal 5000 Euro Zuschuss geben wird. Diese Mittel sind im Haushalt 2017 bereits eingestellt worden.

Die Narrenzunft (NZ) Salzstetten plant den Abriss und Wiederaufbau des vereinseigenen Lagerschuppens in der Heubergstraße 5/1. Laut NZ werden sich die Kosten auf 110 000 Euro belaufen. In einem Antrag an die Gemeinde bittet der Verein um Hilfe bezüglich des Baumaterials: Das Holz im Wert von 2500 Euro soll die Gemeinde zur Verfügung stellen. Auch die NZ hat für ihre Investition einen ELR-Antrag gestellt.

Letztlich zu behandeln war der Antrag des Fördervereins (FV) Bürgerhaus Cresbach: Geplant ist die Sanierung und der Umbau der Räumlichkeiten des ehemaligen Schulhauses (Kindergarten) in Oberwaldach zu einem Gemeinschaftsraum. Hierfür liegen die Kosten laut Gemeinde bei rund 112 000 Euro. Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr einen Zuschuss von 20 000 Euro im Haushalt eingestellt – dieser wurde jedoch von der Rechtsaufsichtsbehörde gestrichen, da es sich um eine freiwillige Leistung handle, konstatierte Grassi.

Das Gremium bewilligte beide Maximalbeträge (Investitionszuschuss) von 10 000 Euro an den VfB Cresbach und den Förderverein Bürgerhaus. Sie sollen ebenso im Haushalt eingestellt werden, wie der Materialzuschuss an die NZ Salzstetten in Höhe von 2500 Euro.

Grassi schlug dem Gremium in Anbetracht der Haushaltslage vor, eine Priorisierung der gestellten Anträge vorzunehmen. Dies freilich vorsorglich für den Fall, dass die Rechtsaufsicht eine oder mehrere Fördersummen streichen sollte. Auf dieses "Glatteis" wagten sich die Vertreter der Bürger jedoch nicht, wie sich herausstellte. So muss notfalls erst dann eine Entscheidung gefällt werden, wenn feststeht, wie viel Fördergeld die Gemeinde insgesamt ausgeben darf.