Waldachtal US-Rapper Nate dreht in Waldachtal den Party-Hahn auf

An diese Mut machenden Aussagen knüpfte Esther Stoll an. Jeder erlebe es, dass er in seinem Leben viel "verbocke". Wie vor 2000 Jahren könne Jesus Christus heute noch Menschen von Schuld und Belastungen befreien. Ganz auf Gott vertrauen könne aus Miseren herausführen. Die 25-jährige Predigerin betonte: "Jesus kann frei machen von Traurigkeit, Angst und Süchten. Er kann helfen bei Krankheit und Schuld." Angst könne einen gefangen halten. Als 17-Jährige habe sie selbst unter Versagensängsten gelitten, bis es ihr gelungen sei, die Kontrolle ganz an Gott abzugeben. Sie berichtete von beeindruckten Erlebnissen und Gottes Wirken bei ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) in Ecuador. Ohne Jesus Christus sei das Leben verloren. Jesus könnte alle ihre Fragen beantworten, meinte die aus dem nahen Oberschwandorf/Haiterbach stammende und in der Evangelischen Stadtmission in Michelstadt wirkende Pastoraldiakonin Esther Stoll.