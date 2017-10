Waldachtal Urkunden und Geschenke für "Minis"

Liebevoll geschmückt mit Erntegaben war der Altar in der Lützenhardter Herz-Jesu-Kirche. In ihren Kyrierufen stellten die Ministranten gegenüber: Hier leben die Menschen im Überfluss – in vielen Ländern der Erde verhungern die Menschen. Hier gibt es Trinkwasser – auf der Welt ist Wasser knapp. Pfarrer Romer sprach den Dank für Sonne und Regen, für Licht und Luft aus: "Gott schenkt uns Wachstum auf der Erde." Zum Erntedankfest, so Gemeindereferentin Ellen Schlenker in ihrer Ansprache, gehöre auch Danken für den Dienst, den junge Menschen in "unserer Kirche" tun. Es gebe Menschen in unserem Land, denen es nicht gut gehe. Was hat das für Ursachen? "Kann es sein, dass Dankbarkeit fehlt, weil alles so selbstverständlich ist, weil alles zur Verfügung steht?" Ellen Schlenker meinte: "Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens." Sie verwies auf die Woche der sozialen Gerechtigkeit: Jeder könne haltbare Lebensmittel für die Tafelladenkiste spenden, um Bedürftigen im Landkreis zu helfen. Die Aktion wird von CariSatt in Horb gesteuert. Die Ministranten verdeutlichten anhand von mitgebrachten Gaben, von der Saat über Heilkräuter bis zu Brot und Milch, für was wir alles zu danken haben. Pfarrer Romer brachte die christliche Nächstenliebe ins Spiel und segnete die Erntegaben: "Wenn jeder gibt, der genügend hat, dann geht es anderen besser. Wir können teilen!"