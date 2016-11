Waldachtal "Unsere Melodien sollen in euren Herzen weiterleben!"

Die vielen Fans in der proppenvollen Gemeindehalle in Salzstetten waren aus dem Häuschen, als die beliebten Musiker nochmals alle ihre Hits rauf und runter spielten. Melodien für Ewigkeit, wie viele Fans meinten, die sogar aus Österreich, der Schweiz und den Niederlanden anreisten. Sie sind die Kapelle mit den meisten Auftritten in der Volksmusik-Szene und unzähligen verkauften Tonträgern.

Einhängen, Mitschunkeln und Mitsingen wie in 45 Jahren Mölltaler-Zeit: Mit populären Weisen aus Volksmusik und volkstümlichem Schlager ließen sich die Anhänger in prächtige Stimmung versetzen. Die Musiklegenden sagten ihren Fans "Auf Wiedersehen". Neue Songs aus ihrem 56. Album "Du bist für mi" brachten Schwung und Rhythmus in die voll besetzten Reihen.

Huby Mayer zeigte sein Multitalent auf der Bühne in Waldachtal: Der 62-Jährige schrieb nicht nur mehr als 2800 Melodien selbst, sondern beherrscht sage und schreibe 14 verschiedene Instrumente, von der Klarinette über die Trompete bis zur Tuba. Mayer ist ein Phänomen. Mit dem Schlager "Ich sah ein Feuer in deinen Augen" drehte er an der Stimmungsspirale, und mit dem romantischen Schlager "Liebe ist mehr als ein Wort" sang er sich in die Herzen der Zuhörer. Er imponierte auch als spaßiger Unterhalter. Der Mölltaler Hauskomponist und musikalische Leiter äußerte sich glücklich über die schöne langjährige Karriere, und die Kapelle stimmte ein: "Die Welt ist wunderschön mit Musik, weil die Musik jedes Herz erwärmt." Sie wünschten Zufriedenheit mit dem Titel "Eine Handvoll Glück und dazu Musik". Auf vielfachen Wunsch spielten und sangen sie die "Melodie vom Leitner Franz".