Waldachtal Und wieder ruft Südtirol

Waldachtal. Zum 18. Mal findet das Köfelefest in Leifers, der Heimat von Rudy Giovannini, in diesem Jahr statt. Der Fanclub Schwabenland wird zum 17. Mal dabei sein. Von Donnerstag, 15., bis Sonntag, 18. Juni, ist Leifers/Bozen wieder das Ziel der Fans. Es sei immer ein Höhepunkt des Fanclubs Rudy Giovannini in seiner Heimat zu erleben, sagt Fanclubleiterin Gudrun Lutz. Das Köfelefest ist benannt nach der Peter Köfele-Kapelle, die hoch über Leifers thront.