Waldachtal Unbekannte entführen Feuerwehrfahrzeug

In der Nacht zum 1. November ist das Fahrzeug der Feuerwehrabteilung Salzstetten nach Angaben der Waldachtaler Gemeindeverwaltung aus der Feuerwehrgarage in Salzstetten unerlaubt entwendet und vor dem Rathaus in Lützenhardt abgestellt worden. Blaulicht und Warnblinker waren angeschaltet, das Fahrzeug abgeschlossen. Die Schlüssel wurden kurze Zeit später vor der Eingangstür des Rathauses entdeckt.

Wer hinter der Fahrzeugentführung steckt und was das Motiv für die Aktion gewesen sein könnte, ist derzeit noch unklar.

Anwohner, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Waldachtaler Gemeindeverwaltung unter Telefon 07443/9 63 40 in Verbindung zu setzen.