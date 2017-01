Waldachtal Umzug: Salzstetten wird zur närrischen Hochburg

Maskenträger aus der Region Horb, Freudenstadt sowie Nagold und darüber hinaus fanden ebenso Beifall. Zum illustren Umzug in der Waldachtalgemeinde trugen natürlich die vier Glas-Zünfte bei, die 2017 auf ihr zehnjähriges Bestehen zurückblicken können: Grünmettstetten (G), Lützenhardt (L), Altheim (A) und Salzstetten (S).

Unter einer Maske der Zunft aus Stuttgart-Hofen steckte der Salzstetter Carsten Fischer. Ringpräsident und Salzstettens Ehrenzunftmeister Thomas Fischer und Zunftmeister Markus Fischer kommentierten fachkundig die 63 Lauf- und Musikgruppen, unter denen sich neben der Salzstetter Patenzunft Ahldorf auch die befreundeten Kyburggeischder aus Winterthur/Schweiz als Samurai-Guggenmusiker präsentierten.

In närrischer Laune zeigten sich auch Waldachtals Angela Merkel alias "Gemeinde-Chaos-Leiterin" Annick Grassi und Salzstettens "Ortsherumsteher" Wolfgang Fahrner, die von der Ehrentribüne grüßten. Echt Krass: Ringpräsident Fischer, der eine glückselige Fasnet ausrief, scherzte: "Unser grünes Monster (Bürgermeisterin als grüne Bärin samt Kleinbär Marvin) hat nicht die Partei gewechselt, sondern nur das Kostüm!" Narren unken, dass Fahrner in der fünften Jahreszeit das Haupt- und Personalamt in der Kreisstadt Freudenstadt seinem Schicksal überlässt. Mit von der Partie waren neben Horbs Oberbürgemeister Peter Rosenberger auch Vize-Ringpräsident Klaus Ranft und Ehren-Ringpräsident Karl-Heinz Schach. Der Wettergott begünstigte die Straßenfasnet am gestrigen Sonntagnachmittag, zu der wieder viele Fans der Salzstetter Fasnet kamen: Der alte Narrenflecken stand Kopf.