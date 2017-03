Waldachtal Typisch Kirche – was Christen eint, was sie trennt

Vier Themenrunden umfasst der Gesprächsabend am Montag. Erstens: Was ist Reformation eigentlich? Wie hat sich die Reformation weiterentwickelt? Dazu Pfarrer Arnold: "Beide Kirchen sind betroffen. Es hat ja auch mit der katholischen Kirche etwas gemacht." Zweitens: Wo sind die großen Unterschiede? Was sind die Knackpunkte? Wo knirscht es im Gebälk? Drittens: Was denkt die jeweils andere Konfession? Papst, Maria, Heilige und mehr – was spielen diese für eine Rolle? Viertens: Die Zusammenfassung: Was schätze ich an meiner eigenen Kirche? Markus Arnold: "Wie kann Ökumene in Zukunft aussehen, ganz konkret hier in Waldachtal?" Der 36-jährige evangelische Geistliche gibt sich optimistisch: "Für mich zeigt sich, was im Kleinen wächst, kann Groß werden. Dies lehrt die Kirchengeschichte. Unsere Bischöfe beider Kirchen machen das gerade vorbildlich vor."

Religionen werden von Extremisten missbraucht: Zuletzt London, davor Berlin und Paris. Gewalt und Terror erschüttern derzeit die Welt. Extreme berufen sich auf die Religion. Ein Trugschluss. Was geben die Kirchen augenblicklich für Antworten? Waldachtals evangelischer Pfarrer Arnold meint: "Menschen haben was angerichtet, nicht Religionen. Menschen handeln unter dem Deckmantel der Religionen." Das werfe zu Unrecht einen Schatten auf die Religionen. Markus Arnold manifestiert: "Gewalt ist nicht das richtige Mittel, vor allem nicht im Namen der Religion."