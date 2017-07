Waldachtal Tumlingen feiert 750 Jahre St. Hilarius-Kirche

Drei Altäre gab es in der Kirche und zwei Glocken auf dem Turm. Die Größere der beiden zerbarst an Weihnachten 1673. Die neu angeschaffte Glocke ertönte dann erstmals 1692, musste aber später im Zweiten Weltkrieg im Jahr 1942 abgegeben werden. Im 30-jährigen Krieg (1616 bis 1648) wurden die Fensterscheiben eingeschlagen und die Glockenseile gestohlen. Das Dach war undicht. 1796 lagerten französische Truppen in der Nähe der Kirche. Sie brachen die Kanzel und Kirchenstühle heraus und benutzten sie als Brennholz. Überreste der Kirche drohten 1809 einzustürzen. Bis 1869 diente der Tumlinger Hilarius-Friedhof auch als letzte Ruhestätte für die Toten aus Hörschweiler. 1823 wurde der Friedhof erweitert und die Hilariuskirche abgebrochen. Lediglich den Kirchturm ließ man stehen. In der Neujahrsnacht 1834 spaltete ein Sturm den Kirchturm und die Hälfte stürzte ein. Um ein Unglück zu verhindern, wurde der Turm abgebrochen. Nur der heute noch vorhandene Turmzwerg blieb als Zeuge der 750 Jahre alten Kirchengeschichte erhalten. Heute pflegen Horst Kallenberger und Rolf-Dieter Wasem von den "Schaffigen Rentnern" als Nachfolger von Dieter Dockhorn die Hilarius-Anlage.

Als Veranstalter laden die Freunde und Förderer Tumlingens am Sonntag, 16. Juli, zur sechsten Serenade auf den alten Friedhof zur St. Hilariuskapelle ein. Gestaltet wird diese von der Combo des Kepler-Gymnasiums Freudenstadt und mit Wortbeiträgen von Kurt Kübler und Reinhold Matteis. Ortsvorsteher Hartmut Romann spricht das Schlusswort. Das Programm beginnt um 16.30 Uhr. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Zum Ausklang der Serenade findet ein Umtrunk vor dem Friedhof statt. "Genießen Sie einen Sommerabend unter dem Schatten alter Bäume und mit dem weiten Blick über Wiesen hin zum Wald", stellen die Veranstalter die fantastische Aussicht heraus. Die Serenade findet nur bei trockenem Wetter statt. Die Veranstalter hoffen auf viele Unterstützer zum Erhalt der historischen St. Hilarius-Anlage, die für Tumlingen und Hörschweiler von Bedeutung ist. Die Freunde und Förderer Tumlingens fühlen sich der Heimatpflege besonders verpflichtet, wie Serenade-Organisator Walter Martini bekräftigt.