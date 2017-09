Waldachtal Trotz Stromausfalls ein Erfolg

Dieses schien zunächst jedoch buchstäblich ins Wasser zu fallen. Pünktlich zu Beginn der Festlichkeiten riss der Himmel auf und ergänzte das internationale Geschehen mit typisch englischen Regenmassen. Als dann auch noch ein Blitzeinschlag die Stromversorgung von Tumlingen, Lützenhardt und Cresbach lahmlegte, waren die beiden Vorsitzenden, Carla Dikkers und Regina Martini, gänzlich bedient. "Da kann man wohl nichts machen", ergab sich Dikkers zunächst der höheren Gewalt, welche über Tumlingen tobte. Storch, der plötzlich in sein Auto sprang, hatte die passende Lösung parat. "Anscheinend hat mein Mann ein Notstromaggregat", sagte Martini leicht überrascht.

Die anwesenden Gäste ließen sich den Spaß und Genuss an den kulinarischen Kostproben derweil nicht nehmen. Menschen aus 13 unterschiedlichen Ländern tischten in Tumlingen die Spezialitäten aus ihrer Heimat auf. Zum internationalen Buffet gehörten unter anderem Gerichte aus Portugal, Spanien, Finnland, Kenia, Pakistan oder dem Kosovo. Als Storch mit dem Notstromaggregat das Licht in der Scheune wieder zum Leuchten brachte, herrschte Hochbetrieb vor den Ständen der Köche. Vor dem Wetter bestens geschützt, konnten die Gäste in der Schenke die Speisen zu sich nehmen.

Für die Unterhaltung der Kinder wurde in den Räumlichkeiten zusätzlich ein Kinderschminken angeboten. Eine chinesische Mitbürgerin zeichnete zudem auf Anfrage den Namen des jeweiligen Gastes mit chinesischen Schriftzeichen nach. Nicht nur wegen der Improvisation und dem schnellen Handeln der Veranstalter kann das Multi-Kulti-Fest letztlich als voller Erfolg angesehen werden. Die internationalen Hobby-Köche hatten zudem sichtlich Spaß dabei, den Gästen ein Stück ihrer Heimat zu servieren. Ein Konzept, das auch ohne gutes Wetter funktioniert.