Waldachtal Trachtenträger erhalten Begrüßungsgeschenk

W aldachtal-Cresbach. Auch diesmal lag das Organisationsteam, dem Vereinsvorsitzender Klaus Ziefle sowie Verena Bossert, Bärbel Möhrle, Stefan Schittenhelm und Katja Völker angehörten, mit seinen Ideen genau richtig. Jung und Alt bevölkerten am Freitagabend die Vereinssporthalle am Längenhart, die liebevoll als VfB-Alm ausgestaltet worden war. Blau-weiß-karierte Tischläufer und ein großer Deckenkranz in denselben Farben trugen ebenso zum Bayernambiente bei wie ein kleiner Biergarten mit Lattenzaun, an dem Brezeln hingen. Rustikaler Wandschmuck, Sonnenblumen, Strohballen und Wagenräder vervollständigten die Deko. Die meisten Besucher kamen aus der Region, einige hatten aber auch Anfahrtswege von mehr als hundert Kilometern nicht gescheut. Männer, die in Tracht erschienen, wurden mit einem Schnaps begrüßt, für die Damen gab es eine Brez’n am Band. Man brauchte viele dieser Begrüßungsgeschenke.

Für musikalische Unterhaltung sorgten dann die "Schwarzwald Buam". Das Trio, das zum ersten Mal in Cresbach auftrat, begann mit Volksmusik. Zunächst hielt sich das Publikum von der Tanzfläche fern. Als dann aber Vereinschef Ziefle, mit einer "Teufelsgeige" ausgestattet, von den Musikern dazu aufgefordert wurde, eine Polonaise anzuführen, wurde der Zug durch die Halle schnell länger und die Gäste kamen so richtig in Schwung. Selbst Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi und Cresbachs Ortsvorsteher Heinz-Otto Renz hatten ihren Spaß daran, mitzumarschieren.

Die "Schwarzwald Buam" verstanden es, die Stimmung hoch zu halten. So wechselten sie bald zu Partyhits, konnten aber auch Rockmusik. Stefan Baron, Ralf Penz und Torsten Wassmer treten schon längere Zeit zusammen auf. Jeder der drei spielt mehrere Instrumente. Ersterer wechselte zwischen Gitarre, E-Bass und Bariton, der Musiklehrer und Bandleader Ralf Penz zeigte sein Können auf dem Akkordeon, dem Keyboard und der Geige, während Sänger Torsten Wassmer Gitarre und Trompete einsetzte.